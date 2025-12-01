Karaoke Party Weihnachts-Special

Nach dem Glühwein ist vor dem Mikrofon! Am 13. Dezember geht’s wieder zur Karaoke Party „Weihnachtsspecial“ ins MieV – direkt im Anschluss an den Geislinger Weihnachtsmarkt. Sigt was ihr könnt! (Fast) alles ist erlaubt, sogar „Last Christmas“. Für jeden gesungenen Weihnachtssong gibt’s einen Gratis-Shot. Also: Mikro schnappen und loslegen! Ob Engelsstimme oder schräger Ton – bei uns zählt der Spaß. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit und macht die MieV zur großen Weihnachtskaraoke-Bühne.