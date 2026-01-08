Karaoke & Wulle

Manchmal braucht’s nicht mehr als ein Mikro, einen Song und den Mut, einfach loszulegen.

Mit Karaoke Mikro bringen wir genau das auf die Bühne von hi.francky: rohe Energie, ehrliche Momente und diese ganz eigene Mischung aus Chaos, Talent und komplettem Kontrollverlust – im besten Sinne. Egal ob du performst, mitsingst oder einfach nur mit einem Drink in der Hand feierst: Hier geht’s nicht um Perfektion, sondern um den Moment.

Gemeinsam mit Wulle wird der Abend zur Stuttgarter Liebeserklärung – laut, ungefiltert und genau da, wo wir uns wohlfühlen. Zwischen Bar, Crowd und Bühne entsteht ein Raum, in dem jede Stimme zählt. Auch die schiefen.