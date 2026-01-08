Karaoke & Wulle

Der Hof wird Bühne. Und Playground.

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Franck-Areal Pflugfelder Straße 27, 71636 Ludwigsburg

Manchmal braucht’s nicht mehr als ein Mikro, einen Song und den Mut, einfach loszulegen.

Mit Karaoke Mikro bringen wir genau das auf die Bühne von hi.francky: rohe Energie, ehrliche Momente und diese ganz eigene Mischung aus Chaos, Talent und komplettem Kontrollverlust – im besten Sinne. Egal ob du performst, mitsingst oder einfach nur mit einem Drink in der Hand feierst: Hier geht’s nicht um Perfektion, sondern um den Moment.

Gemeinsam mit Wulle wird der Abend zur Stuttgarter Liebeserklärung – laut, ungefiltert und genau da, wo wir uns wohlfühlen. Zwischen Bar, Crowd und Bühne entsteht ein Raum, in dem jede Stimme zählt. Auch die schiefen.

Info

Franck-Areal Pflugfelder Straße 27, 71636 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik
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