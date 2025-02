Auf Wunsch von einigen Besuchenden, verwandeln wir heute den Veranstaltungsraum in eine bunte Karaokebar. Ihr sucht euch verschiedenste Songs raus und singt in das Mikrofon was das Zeug hält. Die Songtexte könnt ihr von der gigantischen Leinwand ablesen. Eine Anmeldung ist hierfür nicht erforderlich und das Angebot ist kostenfrei.