Bringt eure Lieblingssongs mit und erlebt einen Abend voller Musik, Spaß und guter Stimmung!

Ob Klassiker, Charts oder heimliche Lieblingshits – bei unserer Karaoke-Nacht gehört die Bühne euch! Bringt eure Lieblingssongs mit, schnappt euch das Mikrofon und singt gemeinsam mit Freunden und anderen Musikfans bis tief in die Nacht. Ganz egal, ob ihr Profis am Mikro seid oder einfach nur aus Spaß mitsingt: Gute Laune, tolle Stimmung und jede Menge musikalische Highlights sind garantiert. Kommt vorbei und macht den Abend unvergesslich!