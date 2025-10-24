Kardes Türküler

Seit 30 Jahren präsentieren Kardeş Türküler einem breiten Publikum die verschiedenen Sprachen und Kulturen unserer Geographie mit einem pluralistischen Ansatz, indem sie traditionelle Lieder neu interpretieren, ohne dabei den Geist dieser Länder zu verlieren.

Sie produzieren neue Kompositionen, die von den Traditionen und Formen Anatoliens, Thrakiens und Mesopotamiens inspiriert sind.

Unter dem Motto „Zusammenleben durch Respekt vor den Unterschieden“ hat Kardeş Türküler versucht, zur Dokumentation und Weitergabe der in einer gemeinsamen Geografie geformten kulturellen/musikalischen Tradition beizutragen, ohne dabei eine vereinheitlichende Perspektive einzunehmen; andererseits betont es, wie wichtig es ist, nicht nur den Reichtum dieses Erbes aufzudecken und zu unterstreichen, sondern auch die Notwendigkeit, es durch neue Recherchen zu reproduzieren, und hat seine Arbeit aus diesem Verständnis heraus gestaltet.

Seit seiner Gründung hat es seine Bühne mit Musik und Tänzen bereichert, die die kulturelle Vielfalt dieser Länder widerspiegeln, indem es Lieder in Sprachen wie Türkisch, Kurdisch, Aserbaidschanisch, Armenisch, Mazedonisch, Griechisch, Laz, Georgisch, Zigeuner, Tscherkessisch, Syrisch und Arabisch in sein Repertoire aufgenommen hat. Kardeş Türküler bringt weiterhin die Hoffnung auf ein Zusammenleben in Brüderlichkeit und Vielfalt zum Ausdruck.