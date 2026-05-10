Karen van den Berg. Große Kunst

Stiftung Kunsthalle Tübingen Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

Hyperwachstum in der Studiopraxis.

Buchvorstellung und Gespräch mit Prof. Dr. van den Berg, Zeppelin Universität Friedrichshafen.

In der Veranstaltung präsentiert die Autorin die Kernthesen ihres Buches, das Einblicke in den Maschinenraum künstlerischer Großproduktionen bietet.

Sie zeigt, wie Künstler*innen heute zu Produktionsmanager*innen ihrer XXL-Werke werden. Was das für ihr Selbstverständnis bedeutet, veranschaulicht van den Berg anhand von Fallstudien zu Stars wie Damien Hirst, Jeff Koons, Katharina Grosse, El Anatsui und Olafur Eliasson.

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Vorträge & Lesungen
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