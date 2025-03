Das Carl-Schweizer-Museum besteht seit 75 Jahren an diesem Standort – 1931 gegründet, wurde das private Natur- und Heimatmuseum 1950 am Stadtpark neu errichtet und seither ausgebaut. Ein besonderes familiäres und bürgerschaftliches Engagement. Verbunden mit Präsentation, Vermittlung, Handwerk und Forschung. Starten wir gemeinsam in das Jubiläumsjahr.