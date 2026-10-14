Karina Syndicus & Michael Krebs - Schmuckeremiten - Kabarett. Songs. Eskalation

Karina Syndicus und Michael Krebs - Zwei Bühnen-Alphas, beide virtuos, wuchtig und extrem witzig.

Sie spielt Körper und er spielt Klavier. Beide sind es gewohnt, die Bühne alleine zu füllen. Zusammen sind sie eine gewagte Kombination.

Und so stellt ihr erstes Duoprogramm die große Frage unserer Zeit: Wie bringt man zusammen, was unvereinbar scheint?

Ist das überhaupt noch möglich? Leben wir doch mittlerweile alle in unseren polarisierten Filterblasen, in der wir alle zwar nahezu identisch konsumieren und kommunizieren – aber trotzdem kaum noch Gemeinsamkeiten finden?

Wie gut das geht und wie lustig das sein kann, erfährt man an diesem Abend. Und genau deshalb braucht es dieses Programm dringend.

„Schmuckeremiten" ist das erste Duoprogramm von Karina Syndicus und Michael Krebs. Ein Abend voll Körper, Musik, Wort, kluger Pointen und überraschender Lösungen. Denn die einzige Option ist die Eskalation.

Die Künstler:

Karina Syndicus

Seit gut 20 Jahren Performancekünstlerin und Schauspielerin. Zahlreiche Rollen in Theater, Film und Fernsehen und tatsächlich staatlich anerkannter Diplomclown.

www.syndicunst.com

Michael Krebs

Seit über 20 Jahren Klavierkabarettist, zahlreiche TV-Auftritte (u.a. Nightwash, Satiregipfel, 3-satfestival).

Ausgezeichnet mit über 20 Kabarett-, Kleinkunst- und Musikpreisen.

www.michaelkrebs.de