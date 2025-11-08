Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben

Tanzlokal Boccanegra Provenceweg 22, 72072 Tübingen

Herzliche Einladung zum Schnupper- und Mitsingabend „Endlich Leben – Endlich leben“ mit Karl Adamek - Singend unsere Lebendigkeit, Lebensfreude und Verantwortungsbereitschaft entfalten. 

Wir entfalten spielerisch die jedem Menschen gegebene – jedoch oft verschüttete – Kraft des eigenen Gesangs.

Als Gastgeber leitet Fabian Betz den Abend mit eigenen Lieblings-Mitsingliedern aus seinem Singen-tut-gut-Singkreis ein. Wir schnuppern dann in Richtung der Essenz des heilsamen Singens, oder poetisch ausgedrückt des „Lauschenden Singens“: Klangreisen in die Stimme, lauschende Meditationen, Lieder des Herzens, Arbeit mit Körper und Atem. Dr. Karl Adamek ist ein Pionier des heilsamen Singens, Singforscher, Autor, Liedermacher, Kursleiter und Sozialkünstler. 

Info

Tanzlokal Boccanegra Provenceweg 22, 72072 Tübingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben - 2025-11-08 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben - 2025-11-08 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben - 2025-11-08 20:00:00 Outlook iCalendar - Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben - 2025-11-08 20:00:00 ical

Tags