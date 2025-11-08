Karl Adamek – Endlich Leben – Endlich Leben

Herzliche Einladung zum Schnupper- und Mitsingabend „Endlich Leben – Endlich leben“ mit Karl Adamek - Singend unsere Lebendigkeit, Lebensfreude und Verantwortungsbereitschaft entfalten.

Wir entfalten spielerisch die jedem Menschen gegebene – jedoch oft verschüttete – Kraft des eigenen Gesangs.

Als Gastgeber leitet Fabian Betz den Abend mit eigenen Lieblings-Mitsingliedern aus seinem Singen-tut-gut-Singkreis ein. Wir schnuppern dann in Richtung der Essenz des heilsamen Singens, oder poetisch ausgedrückt des „Lauschenden Singens“: Klangreisen in die Stimme, lauschende Meditationen, Lieder des Herzens, Arbeit mit Körper und Atem. Dr. Karl Adamek ist ein Pionier des heilsamen Singens, Singforscher, Autor, Liedermacher, Kursleiter und Sozialkünstler.