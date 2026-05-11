Karl-Heinz Dünnbier - Wolkenverschieber

Karl-Heinz Dünnbier ist weit mehr als ein Name – er ist ein schwäbisches Gesamtkunstwerk auf zwei Beinen, eine echte Wundertüte voller Überraschungen und Entertainment.

Als Kabarettist, Zauberer, Bauchredner und Entertainer entführt er sein Publikum mit schelmischem Lächeln, Charme und Esprit in eine Welt voller Humor, verblüffender Tricks und funkelnder Momente. Ob als magischer Verwandlungskünstler, schlagfertiger Bauchredner mit frechen Puppen oder vielseitiger Bühnenkünstler – Dünnbier verbindet Varieté, Zauberei und Kabarett zu einem unvergesslichen Erlebnis.