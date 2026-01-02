Willkommen bei Karl-Heinz Dünnbier, dem schwäbischen Kabarettisten, Zauberer und Bauchredner, der Wunder wahr werden lässt!

Mit einem schelmischen Lächeln und jeder Menge Esprit entführt er sein Publikum in eine Welt voller magischer Momente, herzhaftem Lachen und verblüffender Überraschungen.

Als Kabarettist, Zauberer, Bauchredner und Entertainer bringt er mit einem Augenzwinkern die Bühne zum Strahlen und das Publikum zum Staunen. Ob als begnadeter „Wolken-Wegschieber“, als charmant-magischer Verwandlungskünstler oder als schlagfertiger Bauchredner mit frechen Puppen: Dünnbier vereint Varieté, Magie und Humor zu einem einzigartigen Erlebnis. Er versteht es, seine Zuschauer mit einer Mischung aus Ulk und Einfallsreichtum zu verzaubern – immer mit einem Hauch Heimatverbundenheit und einer ordentlichen Portion Charme.

Mit seinem unverwechselbaren Mix schafft Karl-Heinz Dünnbier Abende, die berühren, begeistern und noch lange ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Wolkenverschieber“ – eine Show voller Leichtigkeit, Lebensfreude und funkelnder Momente.

Seien Sie live dabei – und lassen Sie sich einfach verzaubern!