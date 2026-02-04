Karl-Heinz Dünnbier - "Bauklötze staunen"

Frizhalle Schwaigern Theodor-Heuss-Straße 12, 74193 Schwaigern

Ein zauberhaftes Stück mit einem hochenergetischen und charismatischen Vollblutkomödianten.

Wenn Peter Leonhard in die Rolle des Varietéhausmeisters Karl-Heinz Dünnbier schlüpft und der Glitzerwelt schwäbisch wie weltmännisch nachspürt, dann wird er ganz gewiss auch fündig. Als einfallsreicher Kabarettist, zungenflinker Mundartdichter und zaubernder Entertainer verblüfft er auf grandiose Art und Weise. Unaufdringlich und charmant zum einen, urig, geistreich und vor allem witzig zum anderen. Schwäbisches Kabarett gepaart mit Zauberkunst höchster Güte, das ist Karl-Heinz Dünnbier! Der Reiz des Programms "Bauklötze staunen" liegt in der Unmittelbarkeit, in der sich das scheinbar Unmögliche abspielt. Genießen Sie eine verblüffende Achterbahnfahrt der Unterhaltung, freuen Sie sich auf Zauberei, Bauchreden, Jonglage, Wortwitz und schwäbisch-magisches Mundart-Kabarett!

