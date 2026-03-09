Keine anderen Namen markieren den Aufbruch in die Moderne in Ellwangen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs besser als Karl-Heinz Knoedler und Helmut Esdar.

Während Esdar von Anfang seine Motive radikal auf das Wesentliche reduzierte und im Holzschnitt das für ihn geeignete Ausdrucksmittel und Medium fand, suchte Knoedler den Weg in die Abstraktion über eine, noch dem Gegenständlichen verhaftete Annäherung an Pablo Picasso. Mitte der 60er Jahre begann er dann seriell zu arbeiten und versuchte sich immer wieder an neuen Werkstoffen.