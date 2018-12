Karl Jenkins "Stabat Mater

Konzert des Schul- und Projektchores des Maria von Linden Gymnasiums Calw in Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester Altensteig (gemeinsames Orchester von Musikschule und Christophorus-Gymnasium) und dem Kammerorchester Altensteig.

Nach der beeindruckenden Aufführung der Messe für den Frieden “The Armed Man“ von Karl Jenkins im Januar 2014 in der evangelischen Stadtkirche Calw gibt es Anfang Februar 2019 wieder die Gelegenheit, den Schul- und Projektchor des Maria von Linden Gymnasiums Calw in Kooperation mit dem Jugendsinfonieorchester Altensteig (gemeinsames Orchester von Musikschule und Christophorus-Gymnasium) und dem Kammerorchester Altensteig mit einem weiteren Werk des populären britischen Komponisten zu hören: Dem „Stabat Mater“, das 2008 unter seiner Leitung in Liverpool uraufgeführt wurde.

Das Werk ist symphonisch gestaltet und kombiniert in sehr faszinierender und auch inspirierender Art und Weise unterschiedlichste Musikgattungen wie Pop, geistliche Chormusik und ethnische Orchestermusik. Typisch für Jenkins Kompositionen sind auch die vielen unterschiedlichen Percussion-Instrumente, deren rhythmische Kraft eine enorme Sogwirkung entfaltet.

Die Musiker und Musikerinnen aller Generationen aus Calw und Altensteig werden diese beiden besonderen Werke am Samstag, den 2. Februar 2019, und Sonntag, den 3. Februar 2019, jeweils um 19.00 Uhr in der evang. Stadtkirche Calw aufführen.