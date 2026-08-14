Karl-Josef Kuschel – Magische Worte

Habt ihr euch schon einmal von der reinen Kraft der Sprache verzaubern lassen? Karl-Josef Kuschel stellt sein neues Buch „Magische Worte“ vor – eine ergreifende Liebeserklärung an die heilende Dimension der Sprache.

In diesem Meisterwerk nimmt er uns mit auf eine tief emotionale Reise zu Texten, die trösten und uns im Innersten verwandeln. Es geht um jene seltenen Worte, die wie ein warmes Licht leuchten und uns echten Halt geben. Lasst euch diese literarische Magie auf keinen Fall entgehen. Kommt vorbei und spürt gemeinsam mit uns die schützende und transformative Kraft der Poesie!