Karl Ludwig Junker and friends – Musik zur Zeit der Aufklärung in KirchbergChristine Reber, SopranFabiola Gamarra Colina, ViolineFrithjof Vollmer, KontrabassRobert Bärwald, KlavierJoachim Kremer, ModerationWerke von C. L. Junker, J. Fr. Christmann, L. v. Veethofen, Chr. Fr. D. Schubart u. a.