Seine Lieder sind in Songs gegossene Geschichten: Karl Neukauf. Der gebürtige Kasseler lebt seit vielen Jahren in Berlin und gibt sich hier seiner großen Leidenschaft, der Musik, hin. Seine Songs handeln von Nächten, die sich in der Hauptstadt um die Ohren geschlagen werden, ebenso wie von der Liebe und dem Vermissen, von Freundschaft und dem Ankommen. Kurz: Karl Neukauf schreibt und singt über das Leben selbst. Sein Leben. Sein neues Album „Hinter Geranien und Gardinen“ ist eine Reise durch Deutschland, die poetischer kaum sein könnte. In der Größe seiner Texte kann er sich durchaus mit den namhaftesten Chansonniers messen – auch wenn er das nie tun würde. Stattdessen ehrt er sie, wie in seinem Programm „Karl Neukauf singt Udo Jürgens“, mit dem er 2015 und 2016 tourte.

Seine eigenen Lieder sind genauso abgründige Chansons wie rührende Balladen – die immer mehr Liebhaber finden.

Herausgewachsen aus verrauchten Bars und Kneipen, geht Karl Neukauf jetzt auf Tour und präsentiert der Welt seine Kunst. Wer Karl Neukauf live dabei zuhört, wie er, mal rau, mal zart, mal lakonisch, mal politisch – aber stets poetisch – über das Leben singt, will davon immer mehr.