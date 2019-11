Vor wenigen Wochen sprach er als Redner bei der Eröffnungsfeier der Frankfurter Buchmesse, nun wird der norwegische Autor Karl Ove Knausgård in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall auftreten. Der Erfolgsschriftsteller liest auf Englisch aus den Bänden „Sterben“ und „Kämpfen“ aus seinem autobiografisch angelegten Romanzyklus „Kämpfen“, ehe er an der Universität Tübingen die Poetik-Dozentur 2019 der Stiftung Würth antritt. Schauspieler Stefan Wilkening trägt konsekutiv auf Deutsch vor. Die Veranstaltung ist ausgebucht. Wir freuen uns, Sie zur Lesung einzuladen. Sonntag, 1. Dezember, 11 UhrKunsthalle Würth, Adolf-Würth-Saal74523 Schwäbisch HallBitte teilen Sie uns bis Montag, 18. November, mit, wenn wir mit Ihrer Teilnahme rechnen dürfen. Falls Sie für eine Berichterstattung weiteres Material benötigen, können Sie sich gerne melden.