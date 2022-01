Karl Schlögel: "Untergang des Abendlands? – Europa von Russland aus gesehen"

So wie es in Europa ein zwischen Faszination und Verachtung schwankendes Russland-Bild gibt, so gibt es auch in Russland ein weit gespanntes und spannungsreiches Europa-Bild: Europa als Ort der Kultur und Ausgangspunkt von Bedrohung und Aggression, Europa als Orientierungspunkt für die eigene Entwicklung und als Kontinent, von dem man sich abwendet, weil er seine eigenen Werte verrät. Keine Generation russischer Denker, Dichter oder Ideologen, die sich nicht zu Europa – als zivilisatorisches Vorbild oder als Schreckensbild der Dekadenz - geäußert hätte.

Karl Schlögel ist 1948 im Allgäu geboren, studierte Soziologie, Philosophie und Osteuropäische Geschichte an der Freien Universität in Berlin, Moskau und Leningrad. 1991 bis 1994 war er Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Konstanz, 1995 bis zur Emeritierung 2013 an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Geschichte Russlands im 20. Jahrhundert, die Stadtkulturen des mittleren und östlichen Europa, die Rolle des Raums in der Geschichte. Visiting scholarships und Stipendien führten ihn nach Budapest, Oxford, Uppsala, Moskau, Los Angeles. Zu seinen Publikationen gehören: Moskau lesen (1984), Petersburg – Laboratorium der Moderne (1986), Die Mitte liegt ostwärts (1986), Im Raume lesen wir die Zeit (2003), Terror und Traum – Moskau 1937 (2008), Das sowjetische Jahrhundert (2017), Duft der Imperien – Chanel No 5 und Rotes Moskau (2020), die auch in zahlreichen Übersetzungen erschienen. Zu seinen Auszeichnungen gehören der Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa, der Preis der Leipziger Buchmesse, der Preis der Historischen Kollegs, der Franz-Werfel-Menschenrechtspreis. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Träger des Ordens pour le mérite. Er lebt in Berlin.

