Die ersten Schritte in die selbständige Bildhauerei ging Karl Ulrich Nuss in seinem dritten Lebensjahrzehnt.

Vom vierten bis zum sechsten Lebensjahrzehnt bereicherte er mit seinen Großplastiken, Brunnen und sakralen Arbeiten Markt- plätze, Stadtgärten und Kirchen im Südwesten Deutschlands.

Im siebten Jahrzehnt rückten freie Großplastiken in den Mittelpunkt seines Schaffens. Sie suchten und fanden ihren Platz im Strümpfelbacher Tal.

Mit dem achten Lebensjahrzehnt betritt der Künstler einen Weg, der nach innen führt.

Er modelliert nicht das Erwartete, sondern das, was ihn unmittelbar zum Ausdruck drängt. Seine Plastiken müssen niemandem mehr gefallen – der Künstler kann frei experimentieren.

Das erzählerische Element tritt zugunsten der Form zurück. Fragt man nach dem “Warum” bekommen wir die Antwort: Karl Ulrich Nuss hat Freude am Formen. So wie ein Kind spielt oder ein Musiker musiziert, modelliert er mit ungebrochener Neugier und Leidenschaft.