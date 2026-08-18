Es gibt wohl niemanden, der seine Beobachtungen der menschlichen Seele treffender und komischer in Schmankerln bayerischer Theaterkunst verwandelt hätte, als der unvergessliche Karl Valentin und seine kongeniale Partnerin Liesl Karlstadt.

Im abendfüllenden Stück „Karl Valentin und Liesl Karlstadt – die besten Szenen“ präsentieren Johann Anzenberger und Bele Turba vom ValentinKarlstadt Theater die beliebtesten Szenen, Couplets und Einakter von Karl Valentin und Liesl Karstadt. Die Stücke „Im Schallplattenladen“, „Buchbinder Wanninger“, „Die oidn Rittersleut“, „Das Aquarium“ u. v. m. begeistern. Ein Abend voller bayerischem Humor, skurrilen Einfällen und dem unverwechselbaren Wortwitz von Karl Valentin und Liesl Karlstadt.