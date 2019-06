Karneval der Tiere & Die vier Jahreszeiten

„Von fantastischen Tieren und anderen Menschen“, ein Ballettmärchen in einem Akt zur Musik „Karneval der Tiere“ von Camille Saint Saëns wird getanzt von Kindern im Alter von 5 bis 13 Jahren. In „Emotions“ werden Gefühle wie Verzweiflung, Wut, Angst und Freude mit modernem Tanz und Jazzdance eindrucksvoll dargestellt und in dem finalen Stück „This is me“ vereint. Es tanzen Jugendliche und junge Erwachsene. Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 18 Jahren setzen „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi fantasievoll mit klassischem Tanz, Spitzentanz und Charaktertanz um.Lassen Sie sich von bezaubernden Tänzerinnen und Tänzern verschiedener Altersstufen mitreißen und begeistern!