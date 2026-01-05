Die Reise von Karnivool war eine wunderschön komplexe. Mit jedem Album fügt sich ein neues Kapitel zu einem der vielschichtigsten Vermächtnisse der australischen Musikgeschichte hinzu. Und mit ihrem lang erwarteten vierten Studioalbum „In Verses“ beweist Karnivool, dass ihre Geschichte sich stetig weiterentwickelt.

Zehn Songs, die Gefühle von Frustration, Katharsis und der Wiederentdeckung der eigenen Identität erkunden, machen „In Verses“ nicht nur zu einem passenden Wiedereinstieg für langjährige und gelegentliche Karnivool-Fans, sondern auch für Neueinsteiger zu einem beeindruckenden Einstieg in ein Werk, das auf einer tiefen Liebe zur Musik basiert.

In Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Produzenten und Weggefährten Forrester Savell nahm die endgültige Form von „In Verses“ für Karnivool ab 2024 immer konkretere Formen an, und die Band begann Anfang 2025 mit den Aufnahmen. Die Überwindung der eigenen Verwirrung und Frustration während des Prozesses war ein entscheidender Faktor für die Fertigstellung des Albums. In „In Verses“ selbst kann der Hörer hören, wie die Band ihre eigenen Mauern einreißt, um das Licht wiederzufinden.

„Unser Leben, unsere Situationen, unsere Welten … wir sind ganz anders als beim letzten Mal, als wir ein Album veröffentlicht haben“, fügt Frontmann Ian Kenny hinzu.

„[In Verses ist] eine Verschmelzung dessen, was wir als Band und als Menschen in den letzten zehn Jahren auf der Suche nach diesem Album geworden sind. Das ist eine ganze Menge.“

„Wir sind auf wunderbare Weise überrascht, wo wir gelandet sind. Was wir hören, ist das Ergebnis der harten Arbeit aller und dessen, was uns ausmacht. Viel von uns steckt in diesem Album, und es ist wunderbar, es in vollen Zügen zu genießen, einfach weil es uns ein gutes Gefühl gibt. Genau deshalb gibt es solche Alben.“

Gitarrist Drew Goddard ergänzt:

„Es hat die Dynamik und den Spirit der Band gestärkt“, erklärt er.

„Es hat die einzelnen Bandmitglieder für das Projekt Karnivool – dieses kreative Vehikel – begeistert. Es war ein langer Weg bis zum jetzigen Stand, bereit für die Veröffentlichung.“

„Ich habe mir die Songs immer wieder nach längeren Pausen angehört und wusste einfach, dass da so viel Potenzial steckt; wir mussten es fertigstellen. Es beeinflusst mein Leben bereits jetzt auf positive Weise.“

„In Verses“ ist der Höhepunkt der Lebenserfahrungen des letzten Jahrzehnts, die Karnivool an diesen Punkt gebracht haben. Wendungen und Umwege aller Art haben die Entwicklung der fünf Bandmitglieder geprägt, wie wir sie auf diesem Album hören. Die Veröffentlichung von „In Verses“ ist für Karnivool ein großer Erfolg und gleichzeitig eine Liebeserklärung an die Fans, die mit der Band gewachsen sind; ein verdienter Lohn für jahrelange Treue und beständige Unterstützung. Die Band hat sich noch nie so vital und energiegeladen gefühlt. Jedes Mitglied trägt auf seine Weise zum gemeinsamen Sound bei, der eine klare Vision verkörpert und für alles, was die Zukunft bringt, bestens gerüstet ist.

Als Hommage an die Entwicklung der Band und als Reaktion auf die einschneidenden Veränderungen im persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld seit ihrer letzten Veröffentlichung positioniert „In Verses“ Karnivool in ihrer bisher kreativsten Phase.