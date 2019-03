Karrierenacht im Diakonie-Klinikum Stuttgart

× Erweitern Karriere Diakonie

Am Freitag, den 12. April 2019, lädt das Diakonie-Klinikum Stuttgart zur Karrierenacht in die Rosenbergstraße 38 in Stuttgart ein. Zwischen 16 und 22 Uhr haben Interessierte aller Berufs- und Altersgruppen die Gelegenheit, das Diakonie-Klinikum kennenzulernen und mit den zukünftigen Kollegen ins Gespräch zu kommen. Egal ob ärztlicher Dienst, Pflege- und Funktionsdienst, Gesundheitsfachberufe, Verwaltung und IT, Küche oder Hauswirtschaft – bei der Karrierenacht ist für jeden etwas dabei. Info- Stände, Vorträge, Mitmach-Aktionen, Krankenhaus- und OP-Führungen, Kurzbewerbungsgespräche, Reanimationsworkshops und vieles mehr warten auf die Besucher. Sowohl erfahrene Fach- und Führungskräfte als auch Berufseinsteiger, Wieder- und Quereinsteiger sowie Auszubildende und Schüler sind bei der Karrierenacht richtig.

Karrierenacht

Freitag, 12. April, 16-22 Uhr, Diakonie-Klinikum, Stuttgart (Rosenbergstraße 38),

www.karriere.diakonie-klinikum.de