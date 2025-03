Karrieretag Familienunternehmen bei Bürkert Fluid Control Systems

Am 6. Juni 2025 findet der „Karrieretag Familienunternehmen“ auf dem Campus Criesbach von Bürkert Fluid Control Systems statt. Es sind bereits über 50 führende Familienunternehmen wie Kärcher, dm, Würth oder die Unternehmen der Schwarz Gruppe angemeldet. Vorausgewählte Talente haben die Möglichkeit, im direkten Kontakt mit den Entscheidungsträgerinnen und -trägern der Unternehmen über individuelle Karrierechancen zu sprechen und innovative Unternehmen sowie ihre Produkte an den Ständen, in Einzelgesprächen, bei Unternehmenspräsentationen und im Tech Lab kennenzulernen. Bewerbungsschluss ist der 12. Mai 2025. Die Plätze sind begrenzt.