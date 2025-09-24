Karrieretag Stuttgart: Ihre Jobmesse in Stuttgart

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Finden Sie Ihren neuen Job: Egal ob Fachkraft, Führungskraft, Absolvent, Schüler, Young Professional oder Quereinsteiger – kommen Sie hier direkt mit den Personalverantwortlichen ins Gespräch. Sie können sich in Ruhe über grundsätzliche Einstiegsmöglichkeiten informieren, aber auch direkt konkret über offene Stellenangebote sprechen.

Kostenlos für alle Besucher: CV- und Bewerbungsmappencheck durch erfahrene Profis, Bewerbungsfotoshootings mit unserem Fotografen, Coachings durch erfahrene Spezialisten sowie zahlreiche Vorträge rund um die Themen Bewerbung, Job & Karriere.

Für Gruppen: Sie können sich unkompliziert per E-Mail anmelden – bitte senden Sie einfach einen Ansprechpartner, der vor Ort sein wird und die Teilnehmerzahl an info@karrieretag.org

kongresszentrum liederhalle.jpg
