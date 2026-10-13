Karrieretag Stuttgart - Ihre Jobmesse in Stuttgart

Finden Sie am Mittwoch, 11. November 2026, Ihren neuen Job beim Karrieretag Stuttgart. Fach- und Führungskräfte, Schüler, Absolventen, Quer- und Wiedereinsteiger oder Young Professionals – auf dem Karrieretag Stuttgart findet jeder passende Jobangebote und kann direkt vor Ort mit den Personalverantwortlichen der Unternehmen über Einstiegsmöglichkeiten sprechen.

Zudem erwartet die Messebesucher von 10 bis 17 Uhr ein umfangreiches und kostenloses Programm mit hilfreichen Tipps rund um die Themen Job, Jobsuche, Bewerbung und Karriere.

Das Programm:

• CV- und Bewerbungsmappen-Check durch Profis.

• Karrierecoachings durch erfahrene Spezialisten.

• Zahlreiche Vorträge rund um die Themen Bewerbung, Job und Karriere.

• Top-Speaker:innen zu Gast mit themenbezogenen Vorträgen und Workshops.

Karrieretag Stuttgart. Unverbindlich mit den neuen Kollegen in Kontakt kommen - einfacher geht Jobsuche nicht.