Karsten Massei – Die Versöhnung mit dem inneren Menschen

In dem gleichlautenden Buch beschreibt Karsten Massei einen meditativen Weg, der zur Versöhnung mit dem inneren Menschen führt.

Dieser Weg schließt eine Wesenserkenntnis der Seele und der eigenen Individualität mit ein. Methoden werden gezeigt, die dazu dienen, den Wunden, Schatten und Mängeln der Seele nicht mittellos gegenüberzustehen. Es geht darum, jene hohen Kräfte kennenzulernen, die als Kräfte der Wandlung in der Seele ruhen und dazu verhelfen, dem Licht in der Finsternis konkret begegnen zu können. Das eigene Selbst lässt sich nur erkennen, wenn man nicht an den bekannten Bildern festhält, sondern den Mut aufbringt, Erfahrungen zuzulassen, die dem eigenen noch verborgenen Wesen Geltung verschaffen.