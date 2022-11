Radomil Hradil – Kunstbetrachtung – Leonardos ‘Mona Lisa’ und ‘Das Abendmahl’

Gerade die drei Maler Raffael, Rembrandt und Leonardo haben den Christusimpuls in ihre Werke so hineingeheimnist, dass er in den Seelen der Bildbetrachtenden wirken kann.

Radomil Hradil hat sich über Jahrzehnte mit ihnen forschend befasst. Daraus ist ihm das tiefe Anliegen geworden, diese verborgenen Dinge bewusst anzugehen und sie dadurch für unsere Zeit noch wirksamer zu machen. Zusammen mit den Anwesenden der Abende wird er in der Betrachtung zentraler Gemälde der Meister Schritt für Schritt in deren Komposition, Gesten, Gesichtsausdruck, Blicklinien und Bewegungen eintauchen und so für die verborgenen Erlebnisschichten empfindsam machen. Daran anschließend wird er über Inkarnationserkentnisse sprechen, durch welche die Maler erst verständlich werden und die Gemälde erst ihren Sinn entfalten. Austausch und Gespräch über die gemachten Erfahrungen runden jeden Abend ab.