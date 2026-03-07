Karsten Massei – Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens

Forum 3 Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart

Von den Spuren der Wesen und dem inneren Hören

In seinen Gedichten und Betrachtungen führt Karsten Massei in jene Sphäre, in der Sprache selbst zu einem Tor wird: zum Unsichtbaren, zum Wesenhaften hinter der äußeren Gestalt. »Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens« lädt dazu ein, das Lauschen als geistige Übung zu erfahren – als Weg,

die Welt in ihren stillen Mitteilungen wiederzuerkennen. Im anschließenden Gespräch wird der Autor seine Erfahrungen des Hörens und Wahrnehmens geistiger Wirklichkeiten teilen.

Info

Forum 3 Gymnasiumstraße 21, 70173 Stuttgart
Vorträge & Lesungen
Google Kalender - Karsten Massei – Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens - 2026-07-03 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Karsten Massei – Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens - 2026-07-03 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Karsten Massei – Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens - 2026-07-03 19:30:00 Outlook iCalendar - Karsten Massei – Stimmen aus den unzähligen Kammern des Herzens - 2026-07-03 19:30:00 ical

Tags