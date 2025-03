Kart ohne Mario - Switch-Nachmittag in der Stadtteilbibliothek Hirschlanden

Ihr habt Lust mal etwas anderes als Mario Kart auf Eurer Switch auszuprobieren? Dann seid ihr an diesem Nachmittag in der Stadtteilbibliothek Hirschlanden genau richtig. Wir zeigen euch, was es Kart-Spielen noch so alles gibt und natürlich bleibt auch genug Zeit eure Favoriten direkt vor Ort auszuprobieren. Entweder auf den Geräten der Stadtbibliothek oder auf eurer eigenen Switch Lite, die ihr gerne mitbringen könnt.

Für Kinder von 8 bis 10 Jahren.

Begrenzte Teilnehmerzahl. Anmeldung ab Mittwoch, 05. März 2025 in der Stadtteilbibliothek Hirschlanden oder online unter https://eveeno.com/hilaswitch