2012 gewann er die »Goldene Viktoria« beim DEBUT Gesangswettbewerb in Weikersheim, seitdem führt seine Karriere ihn in die großen Opernhäuser und auf berühmte Bühnen in Europa.

Die Rede ist von Kartal Karagedik, der mit seinem charakterstraken Bariton und charismatischen Persönlichkeit sein Publikum begeistert. Immer wieder sucht er neben Konzert- und Opernrepertoire die Entdeckung und widmet sich leidenschaftlich dem Kunstlied. Bei seinem Debut in der TauberPhilharmonie wird er von einer lebenden Legende am Klavier begleitet: Helmut Deutsch spielte bereits mit Hermann Prey, Jonas Kaufmann, Diana Damrau oder Brigitte Fassbaender. Musik von Franz Schubert steht im Mittelpunkt ihres Liederabends in Weikersheim: »Mythos und Wanderer« vereint die großen Wanderer-Vertonungen von Seidl und Schlegel mit Musik zu Texten von Goethe und Schiller. Ein Liederabend voller Tiefgang und Dramatik – tauchen Sie mit uns ein in faszinierende, intime Klangwelten.

Mythos und der Wanderer

Kartal Karagedik Bariton

Helmut Deutsch Klavier