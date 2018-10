Kartenvorverkauf: pichorbello – Chorgesang aus Leidenschaft

Wie schaffen sie es nur immer wieder? – Volle Konzertsäle, begeistertes Publikum, Gänsehautfeeling pur.

Wer ein Konzert des Chores pichorbello erlebt, schwelgt in großen Gefühlen. Es ist die Leidenschaft fürs Singen, diese intensive Bühnenpräsenz der rund 50 Sängerinnen und Sänger um Chorleiter Uli Dachtler, die den Unterschied macht. Man nimmt es ihnen ab, wenn sie von gebrochenen Herzen und der großen Liebe singen. Man spürt wie sie rocken, wenn zu Queen oder Deep Purple die Stimmen beben. Man fühlt den Rhythmus, wenn sie zu Michael Jackson nicht nur singen, sondern auch tanzen und man ist ergriffen von der Thematik und der Botschaft der Lieder. Dies alles und die gesangliche Leistung des Ernsbacher Chores ergibt die einmalige Mischung, die so besonders ist, die süchtig macht und immer wieder den Wunsch weckt: Ja, endlich wieder Neujahrskonzert! – Da will ich hin!

Herzlich Willkommen sagt pichorbello und freut sich auf Sie!

01. und 02. Januar 17/19.30 Uhr Kultura Öhringen

11. Januar 19.30 Uhr Kulturscheune Schwäbisch Hall

12. Januar 19.30 Uhr Kursaal Bad Mergentheim*

13. Januar 17 Uhr Jagsttalhalle Bieringen

Karten erhalten Sie ab dem 2. November 2018 an allen Reservix Vorverkaufstellen, im Internet unter www.reservix.de oder unter der Reservix Tickethotline: 01806 700 733