Kartenvorverkkauf Weihnachtsfeier

Verbringen Sie einen schönen Abend im Kreise der TSV-Familie. Neben den Ehrungen langjähirger Mitglieder sehen Sie einen umfangreichen Showteil der einzelnen Abteilungen sowie taditionell einen schwäbischen Schwank unserer Theatergruppe.

Karten erhalten Sie über die Abteilungsleitungen oder im Rahmen des Vorverkaufs - immer 2 Samstage vor der Weihnachtsfeier von 10 – 12 Uhr in unserer Geschäftsstelle in der Gemeindehalle Neckargröningen, Meslay-du-Maine-Straße 10, 71686 Remseck am Neckar.

Restkarten erhalten Sie dann ab dem darauf folgenden Montag bei der Firma Elektro Ziegler, Wasenstr. 26 in Neckargröningen.