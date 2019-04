Kasalla - „Liebe, Phantasie & Dynamit“ Tour

Mer sin Eins: KASALLA hat sich innerhalb kürzester Zeit zu einer der beliebtesten Mundartbands des Landes entwickelt. Das Kölner Quintett ist am 11. Mai in Stuttgart im Im Wizemann zu Gast.

Die Kölsche Rockband wird ihr aktuelles Albums „Mer Sin Eins“ sowie neue, noch unveröffentlichte Werke präsentieren. „Nach 18 Monaten Pause können wir es kaum erwarten, wieder auf Tour durchs Land zu gehen“, so Bassist Sebi Wagner über die anstehende Tour.

Für Musikfans landauf, flussab ist KASALLA seit 2011 eine der beliebtesten und erfolgreichsten Mundart-Bands. Ein Status, den KASALLA fast sieben Jahre nach ihrer Gründung mittlerweile unangefochten einnehmen, nicht zuletzt aufgrund des Charterfolges ihres 2017 erschienenen Albums „Mer Sin Eins“, das es auf Anhieb auf Platz 5 der deutschen Albumcharts schaffte. Ihren Durchbruch feierten KASALLA mit ihrem Hit „Pirate“, der inzwischen in sämtlichen Karnevals-Playlisten zu finden ist.

Was es allerdings tatsächlich bedeutet, Mitglied einer Band zu sein, deren Musik fester Bestandteil im Repertoire der fünften Jahreszeit ist, vermag man sich außerhalb von Köln kaum vorstellen. „Während der Karnevalszeit spielt man innerhalb von nur sechs Wochen zweihundert Mal, das sind circa zehn Auftritte pro Tag“, skizziert Bastian Campmann das Arbeitspensum zwischen Anfang Januar und Mitte Februar.

Ein Kraftakt, der sich nachweislich auszahlt, denn nicht nur in Köln sondern auch im restlichen Bundesgebiet, in Österreich und in der Schweiz hat sich KASALLA inzwischen zu einem echten Zuschauermagneten entwickelt. „Es gibt natürlich überall rheinländische Enklaven, aber es hat sich so entwickelt, dass mittlerweile sechzig, siebzig Prozent der Leute nicht mit dem Rheinland verbandelt sind. Warum das so ist, weiß ich auch nicht, aber ich finde es natürlich geil“.

Zwar wird es zum Stuttgart-Gig im Mai kein neues Album geben, dennoch dürfen Fans auf bis dahin unveröffentlichte Lieder gespannt sein. „Unser kreativer Prozess steht nie still. Wir haben auch in diesem Jahr in unserem Bandcamp einige neue Songs geschrieben, die Grundlage fürs nächste Album, das 2020 erscheinen wird,“ so Gitarrist Flo Peil.