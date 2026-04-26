Hereinspaziert! Vergnügungen aller Art für Groß und Klein, Arm und Reich verspricht das Volksfest – und Karoline will sich amüsieren. Hoch hinaus strebt sie – auf der Achterbahn, mit dem Zeppelin und im Leben. Kasimir kann nicht mithalten.

Gestern arbeitslos geworden, ist ihm heute nicht nach Vergnügen. Karoline stürzt sich abgestoßen von Kasimirs Schwermut ins Vergnügen und lässt sich von zahlungskräftigen Männern einladen. Derweil trifft Kasimir den Merkl Franz, einen alten Bekannten, der ihn in kleinkriminelle Machenschaften lockt. Wie Magneten umkreisen sich Kasimir und Karoline, ziehen einander an, stoßen sich ab, verlieren sich.

Wie ihnen geht es der ganzen Gesellschaft, ein Riss geht durch Beziehungen, unterschiedliche soziale Realitäten lassen sich nicht verbinden; Konsumrausch auf der einen Seite, Perspektivlosigkeit und Existenzangst auf der anderen, sind keine gute Basis für Liebe und Leben. Kasimir und Karoline verlieren sich allmählich aus den Augen – wörtlich und im übertragenen Sinn.

Karten online und an den Vorverkaufsstellen erhältlich!