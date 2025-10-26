Kasper im Geisterwald (Figurentheater)

Die sonderbare Begegnung mit einem Baum und seine Rettung.

Kasper und das Eledil sind auf lustiger Wanderung durch den Wald. Plötzlich glaubt das etwas schreckhafte Eledil schauerliche Geräusche zu hören! War dies ein mümmelnder Hase? Eine piepsige Maus? Oder ein brummiger Bär? Erst durch die gesunde Neugier der Kinder entdecken sie eine große Gefahr für die Umwelt. Trotz beherzter Rettungsversuche folgt eine Enttäuschung auf die anderen. Als das Eledil schon verzweifeln möchte, gibt es noch eine Hoffnung: Die Hilfe der Kinder…