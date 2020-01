Kasper in Teufels Küche

In ihrer neuesten Produktion versenken sich Thalias Kompagnons zusammen mit dem Theaterautor Marc Becker in die Abgründe des klassischen Kasperle-Theaters. Weil der Teufel es satt hat, von dem immer gut gelaunten Kasper an der Nase herumgeführt zu werden, schiebt er ihm einen Zaubertrank unter, durch den Kasper von Lebensüberdruss befallen wird. Der nun von existenziellen Fragen geplagte Kasper treibt Seppel, Gretel und die Großmutter ebenfalls in eine Sinnkrise. Bald ist allen die schöne Routine ihrer Rollen verleidet und Kasper sieht den letzten Ausweg in einem Pakt mit dem Teufel. Aber ist es vielleicht schon zu spät für das Kasperle-Theater?