Kasper macht Musik

Ein fröhliches Theaterstück für Kinder ab 3 Jahren – zum Mitsingen, Lachen und Staunen!

Weihnachten ist vorbei und Kasper und Seppl sind wieder da – und dieses Mal geht’s musikalisch rund! Ob mit Trompete, Geige oder Zahnbürste – hier wird alles zur Musik gemacht. Sogar der Hund Bello, Oma mit ihren Spätzle, und ein ziemlich schlauer Fuchs mischen mit.

Natürlich darf auch kräftig mitgesungen, mitgepiepst und mitgeklatscht werden! Doch aufgepasst: Wenn plötzlich ein Kuchen verschwindet oder Omas Brille fliegt, ist Chaos vorprogrammiert – aber mit viel Witz und Musik wird alles wieder gut!

Ein lebendiges Mitmach-Theater für kleine Musikfans mit großem Humor.