Kasper Rumm-Pumm und die Hexe Schlirr-Panske

Kasper Rumm-Pumm und die Hexe Schlirrr-Panske – ab 4Spiel: Wolfgang Kammer Kasper Rumm-Pumm ist wirklich und wahrhaftig ein Lauser!

Alles und jeden macht er mit seiner Wasserspritzpistole nass. Und so hat seine Oma ihre liebe Not mit ihm. Dabei kann sie doch so köstlichen Apfelkuchen backen! Aber auch der König hat Sorgen, riesengroße Sorgen sogar: Seine Schwester, die böse Hexe Schlirrr-Panske, raubt ihm alle Mädchen im Reich, verwandelt sie in Elstern und dressiert sie. Und jetzt hat es auch noch seine Tochter, die schöne Tinnatin, erwischt! Und seine Helden? Sind alle verduftet! … Da ist man über einen Frechdachs wie Rumm-Pumm froh, der sich mutig und frech dem Kampf mit dem Höllenhund Zerberus, dem Drachen Gloster und zum Schluss mit der bösen Hexe selbst stellt….