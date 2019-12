Kasper und der geklaute Zauberstab

Kaspertheater mit der Tübinger Puppenbühne. Jetzt hat der Kasper doch extra den großen, weltberühmten Zauberer Halifax bestellt, damit er für die Kinder eine Überraschung zaubert. Doch wo bleibt er? Während sich Kasper und sein Freund Seppl auf die Suche nach ihm machen, geschieht etwas. Der Zauberer erscheint, ohne dass die beiden davon wissen. Aber der Räuber hindert ihn am Zaubern, klaut ihm den Zauberstab, und.. Mehr sei nicht verraten. Klar ist nur, dass Kasper und Seppl am Ende natürlich wieder alles in Ordnung bringen. Ein lustiges und auch spannendes Kasperstück, bei dem die Kinder kräftig mithelfen sollen und dürfen.