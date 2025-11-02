Kasperl und das Gespenst

Der Kasperl hat dummerweise seinen geliebten Fußball über die Schlossmauer gebolzt.

Nun schleicht er sich heimlich ins Schloss. Dort sind gerade der König, die Prinzessin Heike und auch der ängstliche Hausmeister Seppl in heller Aufregung: Aus dem königlichen Brunnen dringen gespenstische Gesänge. Der König schickt daher den Zauberer Petrus Jacobi ins Brunnengewölbe, um den Geist zu vertreiben. Weil Seppl eine Heldentat vollbringen will, und weil der Kasperl seinen Ball sucht, steigen die beiden ebenfalls hinab und kommen bald diversen komischen Geistern auf die Spur.