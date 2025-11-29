Kasperl und der Zauberschnupfen

Professor Pröpstls Puppentheater Petrus-Jacobi-Weg 7 7, 71522 Backnang

Mit vergifteten Plätzchen zaubert die Hexe dem König eine Erkältung an. Dieser lässt daraufhin frustriert alles was Freude macht verbieten. 

Um ihn zu heilen braucht der Kasperl ein Zauberbuch. Als Arzt verkleidet kann er es dem bösen Zauberer Petrus Jacobi abluchsen und den König kurieren. Auch für die Hexe und den Zauberer denkt sich der Kasperl noch eine Überraschung aus.

Mit freundlicher Genehmigung von Doctor Döblingers geschmackvollem Kasperltheater

Professor Pröpstls Puppentheater
Kinder & Familie, Theater & Bühne
