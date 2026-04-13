Kasperl und der Zwackilutschku

Einmal im Jahr verwandelt sich irgendein Schokoladenpudding auf der Welt in den heiligen, allwissenden Zwackilutschku.

Dieses Ereignis feiern Kasperl und seine Großmutter alljährlich mit einem Puddingfest. Der Zauberer Petrus Jacobi, von Weltherrschaftsgelüsten getrieben, stiehlt den Pudding. Kasperl hat alle Hände voll zu tun, um den unter Verdacht stehenden Seppl zu entlasten und die Welt vor dem bösen Zauberer Petrus Jacobi zu retten.