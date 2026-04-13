Kasperl und der Zwackilutschku

Professor Pröpstls Puppentheater Petrus-Jacobi-Weg 7 7, 71522 Backnang

Einmal im Jahr verwandelt sich irgendein Schokoladenpudding auf der Welt in den heiligen, allwissenden Zwackilutschku. 

Dieses Ereignis feiern Kasperl und seine Großmutter alljährlich mit einem Puddingfest. Der Zauberer Petrus Jacobi, von Weltherrschaftsgelüsten getrieben, stiehlt den Pudding. Kasperl hat alle Hände voll zu tun, um den unter Verdacht stehenden Seppl zu entlasten und die Welt vor dem bösen Zauberer Petrus Jacobi zu retten.

Info

Professor Pröpstls Puppentheater
Professor Pröpstls Puppentheater Petrus-Jacobi-Weg 7 7, 71522 Backnang
Kinder & Familie, Theater & Bühne
Google Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-16 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-16 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-16 16:00:00 Outlook iCalendar - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-16 16:00:00 ical
Google Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-23 16:00:00 Google Yahoo Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-23 16:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-23 16:00:00 Outlook iCalendar - Kasperl und der Zwackilutschku - 2026-05-23 16:00:00 ical

Tags