Kasperl und die fliegende Bratpfanne

Fantasievolles Kasperltheater für die ganze Familie mit Witz, Musik und Mitmachaktionen - gespielt von der Tübinger Puppenbühne.

Kasperl hat eine ganz besondere Mundharmonika geschenkt bekommen – und die hat es in sich: Plötzlich beginnen Gegenstände zu fliegen!

Sogar eine Bratpfanne tanzt durch die Luft. Doch das bleibt nicht lange unbemerkt: Als Gretel einen Sack voller Gold gewinnt, wird eine listige Hexe aufmerksam. Mit fiesen Tricks versucht sie, an den Schatz zu gelangen. Aber sie hat nicht mit Kasperl, seiner Musik – und einer ziemlich temperamentvollen Bratpfanne gerechnet!

Gemeinsam mit dem Publikum erlebt Kasperl ein turbulentes Abenteuer voller Magie, Humor und Mitmachaktionen. Freut euch auf fliegende Pfannen, freche Sprüche und ein großes, fröhliches Finale!

Für Kinder ab ca. 3 Jahren geeignet.