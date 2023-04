Kasperl und Gretel bekommen nachts Besuch in ihrem Garten. Von wem? Von den Wildschweinen, die "die Sau raus lassen" und den Garten verwüsten. Was ist zu tun und was fällt dem Kasperl ein?

Kommt und seht und helft dem Kasperl mit beim neuen Abenteuer mit der Alola Kasperlebühne Immenstadt.