Kasperle beim Zauberer

Kaspern für Große und Kleine.

Während die Kleinen es kaum erwarten können, bis es endlich anfängt, rätseln die Großen in der Zwischenzeit, wie ein gestandener Mann wohl hinter so einem kleinen Kasperl-Theater Platz finden kann. Doch für Veit Utz Bross ist das überhaupt kein Problem. Er verschwindet flugs in der Versenkung, spielt locker und unverkrampft auf, um danach völlig gelöst wieder vors Publikum zu treten.