Kasperle in Afrika

Wenn Veit Utz Bross im Gewölbekeller seines Theaters unterm Regenbogen am Waiblinger Marktplatz zum Kasperletheater lädt, dann erwartet Kinder und Erwachsene eine klassische Szenerie:

Ein bunt bemaltes kleines Holztheater steht in der Mitte der Bühne, die Puppen sind echt holzgeschnitzt und die Tiere aus Knuddel-Plüsch genäht.

Im Stück Kasper in Afrika wird die Großmutter auf Butterfahrt nach Afrika vom Löwen Simba gekidnappt, einem gewaltigen Tier mit noch gewaltigerem Hunger. Zum Glück kann Großmutter kochen, 23-mal am Tag wird der Löwe mit Spätzle abgefüllt. Kasper und Seppel bekommen eine wichtige Flaschenpost aus Afrika – die Großmutter muss gerettet werden. Sie machen sich also auf den Weg mit einem selbstgebauten Segelboot, kommen auch mithilfe des Publikums in Afrika an und lassen sich von der Giraffe und dem Elefanten Bimbo helfen, die Großmutter aus den Klauen des Löwen Simba zu befreien.

Wieder zuhause bekommt Seppel dann seine geliebten Pfannkuchen…

Das Stück Kasper in Afrika mit Puppenspieler Veit Utz Bross ist für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren geeignet und wird im Theater unterm Regenbogen in der Lange Straße 32 (direkt am Marktplatz) in Waiblingen gespielt.