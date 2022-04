Kasperle-Theater

Tri Tra Trullala...

Am Samstag, den 09.04. und am Sonntag, den 10.04.2022 ist es im Blühenden Barock wieder so weit:

... das Kasperle ist wieder da!

Der allseits beliebte kleine Gefährte erobert die Bühnen des Blühenden Barocks und gleichzeitig auch die Herzen seiner Zuschauer. Selbstverständlich ist das Kasperle wieder auf die tatkräftige Unterstützung seiner Zuschauer angewiesen, die ihn lautstark vor drohenden Gefahren warnen, oder aber den Bösewicht in die Irre leiten.

Immer um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr beginnt im Aktionshaus des Märchengartens ein neues Abenteuer des allseits beliebten Kasperle, zu dem sowohl Klein als auch Groß herzlich eingeladen sind.

Die Zuschauer werden eingeladen, das Kasperle auf seinen spannenden, abwechslungsreichen Reisen und in den unterschiedlichsten Geschichten zu begleiten, die so manchen Zuschauer, egal ob groß oder klein, staunen lassen werden.

Welche Abenteuer werden die Gesellen wohl heute erleben, welche Gefahren über stehen und welche Aufgaben bewältigen?!? Das alles, und noch weitaus mehr, gilt es bei den Aufführungen von Professor Pröpstls Puppentheater herauszufinden, bei denen immer mitgefiebert werden kann und man stets auf eine Überraschung gefasst sein muss.

