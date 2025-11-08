Kasperltheater für Erwachsene

Dürfen Erwachsene ins Kasperltheater gehen? Diese bange Frage stellen sich viele den Kinderschuhen längst entwachsene Menschen, wenn sie auf einem Plakat den Kasperl sehen, der sie ins Theater locken will.

Denn leider können sich Erwachsene heute nicht mehr bedenkenlos und ungehemmt dem Kasperlvergnügen hingeben, es sei denn, sie führen ein paar Kinder als Alibi mit sich. Aber was macht man, wenn die Kinder schlafen? Oder keine Lust haben? Muss man dann auf den wohlverdienten Kasperlspaß verzichten? Oh nein! Professor Pröpstl bietet allen Erwachsenen die Möglichkeit, ungeniert und ohne Angst auch allein ins Kasperltheater zu gehen. Denn die Erwachsenenstücke sind speziell auf die Sehgewohnheiten und Sprache dieser Altersgruppe zugeschnitten. Sie sind pädagogisch völlig wertfrei, regen die Phantasie der „Großen“ an und haben einen anspruchsvollen Titel.

Und: Niemand wird Sie für kindisch halten, die Kinder sind um die Uhrzeit längst im Bett.